VfB Stuttgart Wolf warnt vor Köln: "Das wird ein Brett"

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart kann im Kellerduell mit dem sieglosen Schlusslicht 1. FC Köln wieder auf Emiliano Insua zurückgreifen. Der argentinische Linksverteidiger steht am Freitag (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) nach einer Risswunde im Oberschenkel, die er in der Saisonvorbereitung erlitt, erstmals wieder im Kader. Das sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Mittwoch.