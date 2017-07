VfB Stuttgart Zieler oder Langerak? Wolf lässt sich Zeit

"Alle Beteiligten kämpfen um ihre Chancen“

Zieler vs. Langerak – wer wird das VfB-Tor in der Bundesliga hüten dürfen? Aufstiegstorhüter Mitch Langerak musste natürlich tief schlucken, als ihn zum Vorbereitungsstart ein neuer und hochambitionierter Konkurrent erwartete. „Mitch geht mit der Situation sehr professionell um. Er trainiert sehr gut. Alle Beteiligten kämpfen um ihre Chancen“, sagt Hannes Wolf.

In der laufenden Vorbereitung pushen sich die beiden zu Höchstleistungen und Sportvorstand Jan Schindelmeiser betont: "Es ist ein offener Kampf." Beide Keeper bekommen die Chance sich im Training und in den Testspielen zu zeigen. Gemeinsam mit Torwarttrainer Marco Langner wird dann irgendwann am Tag X eine Entscheidung gefällt.

„Wir werden in dem Moment Konflikte kriegen, da wir eine Aufstellung machen müssen. Aber es gibt keine Bundesliga-Mannschaft in der das nicht so ist“, weiß Wolf. „Eine Aufstellung machen, das bedeutet auch immer Spieler zu enttäuschen“, sagt der 36-Jährige. Das betrifft Torhüter und Feldspieler gleichermaßen.

Hildebrand: "Der VfB hat die richtige Richtung eingeschlagen"

Auch das Torwarttrio schuftet im Stubaital täglich in intensiven Einheiten mit Torwarttrainer Langner: Flanken, Passspiel, Eins-gegen-Eins-Situationen und natürlich auch klassisches Torschusstraining mit der Mannschaft – Langners Trainings-Repertoire ist bunt gefächert. Die Intensität ist hoch.

Ex-VfB-Keeper Timo Hildebrand sieht im Duell der beiden Keeper derweil überhaupt kein Problem. Der Torhüter aus der Meister-Saison 2007 sagte unlängst in einem Interview: „In großen Clubs ist es üblich, zwei oder sogar drei starke Schlussleute im Kader zu haben. Insofern hat der VfB die richtige Richtung eingeschlagen.“

