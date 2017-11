VfB Stuttgart Zieler träumt weiter vom Nationalteam

Zieler wünscht sich einen herzlichen Empfang

Nachdem Zieler 2007 im Alter von 16 Jahren aus der Jugend des 1. FC Köln in den Nachwuchs von Manchester United gewechselt war, kehrte der gebürtige Kölner 2010 zurück nach Deutschland und reifte in Hannover unter den Fittichen von Torwarttrainer Jörg Sievers zum Bundesliga-Torhüter und schaffte sogar den Sprung ins Nationalteam.

Als dritter Torhüter feierte Zieler 2014 in Rio de Janeiro mit der deutschen Nationalelf den WM-Titel. 2016 mussten Hannover den schweren Gang in die zweite Liga antreten und Zieler entschied sich für einen Wechsel ins Ausland - zum frischgebackenen englischen Meister Leicester City.

"Ich wünsche mir einen herzlichen Empfang. Auf die Reaktion der Fans habe ich aber keinen Einfluss", so Zieler, der am Freitag erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und weiß, dass ihm einige Fans seinen Wechsel nach Leicester übel nahmen.

Als Nummer drei mit zur WM nach Russland?

Nach einem unglücklichen Jahr in der Premier League kehrte der ehrgeizige Keeper wieder zurück in die Bundesliga und stellte sich beim VfB Stuttgart dem Konkurrenzkampf mit Aufstiegskeeper Mitch Langerak - und erorberte sich den Platz im Tor. Die Entscheidung, nach Leicester zu wechseln, würde er dennoch genauso wieder treffen. Das Jahr in der Premier League sei keinesfalls ein verlorenes gewesen.

In Stuttgart ist Zieler mittlerweile auf und neben dem Platz angekommen und zum Führungsspieler gereift. Lob gibt's dafür auch von Trainer Hannes Wolf: "Ron definiert sich über die tägliche Arbeit auf dem Platz. Er ist eine Top-Persönlichkeit und ein Top-Keeper."

Auch den Traum vom DFB-Team hat Zieler noch nicht ad acta gelegt. "Die Leistung muss stimmen und im Moment stimmt meine", weiß Zieler. Seine Chancen kann der dennoch realistisch einordnen: "Auf dieser Position haben wir in Deutschland ein Luxus-Problem. Ich bin aktuell nicht der Topfavorit auf den Platz hinter Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen."