VfB Stuttgart Zieler: "Wir können für eine Überraschung sorgen"

"Wir gehen nach dem Sieg gegen die Kölner ebenfalls mit Selbstvertrauen in die Begegnung und können für eine Überraschung sorgen", sagte der Torwart in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Die Partie in Leipzig am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist für Samstag 15.30 Uhr (ZVW-Liveticker) terminiert.

Der deutsche Vize-Meister habe nach den 3:2-Siegen gegen Dortmund und den FC Porto sicher viel Selbstvertrauen "und man kann nicht wirklich davon ausgehen, dass die Leipziger ein paar Körner zu viel gelassen haben. Sie wirken extrem fit. Dennoch: Warum sollten wir nicht in Leipzig was holen?", fragte Zieler.