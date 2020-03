VfB Stuttgart Zur neuen Saison: Frank Fahrenhorst übernimmt U21

"Die ambitionierten Ziele, die der VfB in nächster Zeit erreichen will und was im NLZ bewegt werden soll, das deckt sich in vielen Aspekten mit meinen Vorstellungen", wird Fahrenhorst in der Pressemitteilung zitiert. In dieser Saison spielt die U-21-Mannschaft der Schwaben in der Oberliga Baden-Württemberg. Stuttgarts NLZ-Chef Thomas Krücken über den neuen Trainer: "Frank passt sowohl charakterlich als auch fachlich sehr gut zum VfB. Ich bin überzeugt, dass er unseren Talenten in der letzten Entwicklungsstufe wertvolle Impulse geben wird."