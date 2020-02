VfB Stuttgart Zuversicht trotz Pokal-Aus: Was dem VfB Mut macht

Jugend: Viel Lob für die „jungen Wilden“

Sportdirektor Sven Mislintat rechnete vor, dass Matarazzos Elf in Leverkusen am Ende ein Durchschnittsalter von 22,1 Jahren hatte. Dazu trug auch der hoch veranlagte Lilian Egloff bei. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde spät eingewechselt und feierte sein Profi-Pflichtspieldebüt . Auch der 19 Jahre alte Klimowicz und Winter-Zugang Clinton Mola (18) kamen von der Bank, der 20 Jahre alte Wamangituka stand in der Startelf. Ebenso wie der starke Nicolas Gonzalez (21) und Roberto Massimo (19). „Auch die Jungen wie Mateo und Li haben es heute sehr gut gemacht und haben in der Schlussphase noch einmal Schwung reingebracht“, sagte der Routinier Gonzalo Castro, der selbst 32 Jahre alt ist.