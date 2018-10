VfB Stuttgart Zwei Assistenten für Markus Weinzierl

Der Nachfolger von Tayfun Korkut kündigte an: "Wir wollen mit Mut in allen Bereichen raus aus der Tabellensituation kommen." Der Tabellenletzte trifft nach der Länderspielpause am 20. Oktober zu Hause auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Er sei «begeistert vom Stadion und der Stimmung bei den Heimspielen», sagte Weinzierl. "Wir werden alles für den VfB Stuttgart geben, um erfolgreich zu sein."

Wolfgang Beller und Thomas Barth kommen zum VfB

Der frühere Coach des FC Schalke 04 und des FC Augsburg sollte am Mittwochnachmittag erstmals das VfB-Training leiten. Weinzierl hatte am Dienstag beim VfB einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. V on Korkut hatte sich der Verein am Sonntag und damit am Tag nach dem 1:3 bei Hannover 96 getrennt .

VfB-Sportvorstand Michael Reschke kündigte zudem an, dem neuen Coach in Wolfgang Beller (54) als zusätzlichem Co-Trainer und Thomas Barth (37) als Athletiktrainer zwei neue Männer zur Seite zu stellen. "Es kann sein, dass wir noch einen zusätzlichen Co-Trainer verpflichten werden. Da laufen derzeit Gespräche", sagte Reschke.

Beller arbeitete seit dem 1. Juli 2009 mit Markus Weinzierl als dessen Co-Trainer an den verschiedenen Stationen zusammen. In dieser Zeit gelangen ihnen unter anderem mit dem FC Augsburg der erstmalige Einzug des Vereins in die UEFA Europa League sowie mit dem SSV Jahn Regensburg der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Auch mit Barth hat Weinzierl schon bei seinen Engagements in Regensburg, Augsburg und auf Schalke zusammengearbeitet.

Der 37-jährige Diplom-Sportlehrer kommt als zusätzlicher Athletiktrainer zum VfB. Darüber hinaus gehören Torwarttrainer Marco Langner (49) und seit November 2015 beim VfB, Athletiktrainer Matthias Schiffers (36) und seit Juni 2010 beim VfB, sowie Spiel- und Leistungsanalyst Marcus Fregin (32) und seit Juli 2014 beim VfB, weiterhin dem Trainerteam der Profimannschaft an.