VfB Stuttgart Zweitliga-Auftakt gegen Mitabsteiger Hannover

Für die Schwaben kommt es damit direkt am ersten Spieltag zum Wiedersehen mit ihrem Ex-Torhüter Ron-Robert Zieler, der vor kurzem zu Hannover 96 zurückgekehrt war. Eine Woche später reist die Mannschaft von Tim Walter dann zum 1. FC Heidenheim, am dritten Spieltag kommt es erneut daheim zum Duell mit dem FC St. Pauli. Das Derby gegen den Karlsruher SC steigt Ende November am 14. Spieltag.

28.500 Dauerkarten sind schon weg

Bislang wurden laut dem Verein 28.500 Dauerkarten verkauft. "Es kribbelt, wenn man hört und liest, was bei den Heimspielen los ist. Das ist schon mega! Ein richtig schönes Gefühl. Ich freue mich sehr darauf", sagte Neuzugang Atakan Karazor am Freitag im Trainingslager in Kitzbühel. Der Mitglieder-Dauerkartenverkauf läuft noch bis zum 3. Juli. Einen freien Verkauf wird es nicht geben. Der Beginn des Tageskartenverkaufs für die ersten Heimspiele wird noch bekannt gegeben.

Die weiteren Partien des VfB Stuttgart im Überblick: