VfB Stuttgart Ohne große Mühe: Stuttgart schlägt Tripolis

Ohne Akolo und Green gegen Asteras Tripolis

Gegen den griechischen Erstligisten musste Hannes Wolf verletzungsbedingt auf Chadrac Akolo (Wade) und Anastasios Donis (Hüfte) verzichten. Auch Julian Green (Probleme mit der Patellasehne) kam im Test nicht zum Einsatz.

Der Bundesliga-Aufsteiger benötigte nach dem Anpfiff rund 15 Minuten, um in die Partie zu finden, übernahm dann aber mehr und mehr die Spielkontrolle.

In der ersten Hälfte bildeten Timo Baumgartl und Anto Grgic das Innenverteidiger-Duo, Christian Gentner und Dzenis Burnic durften gemeinsam auf der Doppelsechs ran und vorne wirbelten zunächst Simon Terodde (Stoßstürmer) und Daniel Ginczek (hängende Spitze).

Terodde steht goldrichtig

Linksverteidiger Insua und Daniel Ginczek vergaben nach 16 Minuten die ersten guten Chancen für den VfB. Die Mannschaft von Hannes Wolf wurde in Durchgang eins vor allen Dingen über die linke Seite gefährlich. Dort beschäftigten Emiliano Insua und Josip Brekalo die griechischen Abwehrspieler. „Tripolis hat unsere linke Seite ein bisschen vernachlässigt und da haben wir ein paar Lücken gefunden“, analysierte Wolf im Nachgang.

Nach einer halben Stunde erhöhte der VfB stetig den Druck auf die Tripolis-Defensive. Simon Terodde sorgte dann mit dem Pausenpfiff für die verdiente Führung (46.). Nach einer Ecke von Dzenis Burnic verlängerte Kapitän Gentner mit dem Kopf und Terodde stand am langen Pfosten goldrichtig - sein erstes Tor in der laufenden Vorbereitung.

„Das tut gut. Simon hatte heute viele gute Szenen und war auch emotional dabei. Das ist wichtig für ihn“, lobte Hannes Wolf.

Langerak hält die Null

Nach dem Seitenwechsel blieben Gentner, Brekalo, Baumgartl und Terodde zunächst auf dem Feld. Marcin Kaminski übernahm die Position neben Timo Baumgartl in der Viererkette, Orel Mangala kam für Dzenis Burnic und Jean Zimmer und Tobias Werner bildeten die neue Flügelzange.

Der VfB benötigte in der Folge ein paar Minuten, um wieder seinen Rhythmus zu finden. Mit der Folge, dass Asteras Tripolis in der 69. Minute beinahe den Ausgleich erzielte. Ofori hatte den Ball im Mittelfeld vertändelt und Keeper Langerak musste den Fauxpas seines Kollegen ausbügeln. „Das war nicht das erste Mal in den letzten beiden Spielen. Auf der Sechserposition dürfen wir die Bälle so nicht verlieren“, ärgerte sich der Cheftrainer.

„Technisch geht im Moment einiges kaputt"

Auf der Gegenseite nutzte der eingewechselte Ailton nur Minuten später seine kompletten 1,81 Meter und köpfte eine Özcan-Ecke sehenswert in die Maschen (72.) – die Entscheidung in einem einseitigen Testspiel. Auffällig: Beide Stuttgarter Tore fielen nach einer Ecke. Abwehrspieler Marcin Kaminski verpasste nach einer weiteren Ecke kurz vor Schluss nur knapp das 3:0 (84.).

Zwar zeigte sich Hannes Wolf mit den 90 Minuten und dem aktuellen Stand der Vorbereitung insgesamt zufrieden, doch die vielen technischen Fehler im Spiel seiner Mannschaft ärgerten ihn: „Technisch geht im Moment einiges kaputt und das kann man nicht immer auf den Platz schieben. Da haben wir noch was zu tun – wie natürlich in allen Bereichen. Wir haben noch total viel Luft nach oben.“

Green kehrt am Sonntag ins Mannschaftstraining zurück

Am Sonntag wird die Mannschaft wieder zweimal trainieren. Auch Julian Green wird dann wieder an Bord sein. Chadrac Akolo läuft nach Aussage seines Trainers zwar wieder beschwerdefrei, wird aber voraussichtlich erst in den den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Nach drei intensiven Tagen folgt dann am Montag wieder ein Tag zum regenerieren, ehe es am Dienstagabend um 18 Uhr zum Abschluss des Trainingslagers gegen den Premier League-Aufsteiger Huddersfield Town geht.

So spielte der VfB Stuttgart:

1. Halbzeit: Zieler, Insua, Baumgartl, Brekalo, Grgic, Terodde, Asano, Gentner, Pavard, Burnic, Ginczek

2. Halbzeit: Langerak, Ailton, Kaminski, Baumgartl, Zimmermann, Gentner (67. Mangala), Ofori, Zimmer, Brekalo (57. Werner), Özcan, Terodde

Tore: 1:0 Terodde (46.), 2:0 Ailton (72.) Zuschauer: 300

Der ZVW begleitet den VfB im Trainingslager im Stubaital intensiv. Alle Artikel, Bilder und Videos aus dem VfB-Trainingslager finden Sie unter www.zvw.de/vfb/trainingslager-stubaital, in unserem Liveblog aus Tirol oder über Twitter und Instagram durch unseren VfB-Reporter Danny Galm.