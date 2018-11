VfB-Trainer Markus Weinzierl Feuerwehrmann ohne Löschwasser

Weinzierl sind die Hände gebunden

Seit einem knappen Monat sitzt der Straubinger jetzt in Stuttgart auf der Trainerbank. Vom Mut, Elan und Optimismus, den Weinzierl bei seiner Vorstellung noch versprüht hatte („Wir wollen mit Mut in allen Bereichen raus aus der Tabellensituation kommen“), ist nach drei krachenden Niederlagen zum Auftakt nicht mehr allzu viel übrig geblieben.

Auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim FCN versprühte Weinzierl am Donnerstag wenig Feuer, was auch mit der weiter angespannten Personalsituation beim Tabellenletzten zu tun hat.

Sosa, Özcan und Donis fehlen definitiv. Didavi, Maffeo und Beck sind fraglich. Die personellen Alternativen beim VfB sind rar gesät – und das obwohl frischer Wind der verunsicherten Mannschaft sicherlich guttun würde.

Doch Markus Weinzierl sind die Hände gebunden. Fitness, Mentalität und Stabilität: Es brennt an vielen Stellen im Stuttgarter Kader und Trainer Weinzierl wirkt derzeit wie ein Feuerwehrmann ohne Löschwasser.

Keine Motivationstricks à la Christoph Daum

Eine Niederlage am Samstag würde weiteres Öl ins Feuer gießen. Schon bei den Pleiten gegen Dortmund (0:4), Hoffenheim (0:4) und Frankfurt (0:3) wirkte der 43-jährige Fußballlehrer phasenweise ratlos und desillusioniert, ob der desolaten Vorstellung seiner Elf.

Vor der Partie im Max-Morlock-Stadion nimmt er nun seine Führungsspieler in die Pflicht: „Wir haben eine Achse aus Führungsspielern, die nun Verantwortung übernehmen muss."

In die Motivationstrickkiste will er dafür allerdings nicht greifen. Gentner und Co. müssen also nicht über Glasscherben laufen (Christoph Daum in Leverkusen), den Mannschaftsbus ziehen (Christoph Daum in Rumänien) oder an die Kabinentür genagelte Geldscheine (Christoph Daum in Köln) über sich ergehen lassen. Stattdessen setzt der VfB-Trainer auf Kommunikation: „Die Jungs machen sich sehr viele Gedanken und reden viel miteinander. Sie sind sich der Situation bewusst.“

Weinzierl über den FCN: "Sie haben richtig Spaß in der Bundesliga"

Die alten Hasen im Stuttgarter Kader sind im wegweisenden Duell gegen die Nürnberger besonders gefordert. Weinzierl: „Die jungen Spieler tun sich natürlich leichter, wenn die Form bei den Führungsspielern stimmt.“

In Nürnberg wartet nun ein Schlüsselspiel auf die Schwaben. Das Team von Michael Köllner sieht Weinzierl auf einem guten Weg und lobt die Franken in den höchsten Tönen: „Sie kämpfen, sie rennen, sie funktionieren und haben richtig Spaß an der Bundesliga.“

Vier Dinge, die Weinzierl am Samstag gerne auch von seiner Mannschaft sehen würde.