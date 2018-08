VfB-Trainer Tayfun Korkut "Respekt und Distanz müssen immer da sein"

Der 44-Jährige ist während den Trainingseinheiten und den Testspielen laut, coacht dreisprachig und redet viel mit seinen Spielern.

Korkut will ein gutes Gefühl für seine Mannschaft haben und in seiner Ansprache und den Entscheidungen so klar wie möglich sein. Dabei geht es dem Stuttgarter Cheftrainer vor allen Dingen um Respekt.

"Ich weiß, wie die Kabine riecht"

„Wir sind hier im Profigeschäft und ich bin nicht dafür da, um für jeden Spieler ein super Kumpel zu sein“, sagt Korkut zum Thema Mannschaftsführung. „Letztendlich entscheide ich jedes Wochenende über Personen. Der Respekt und eine gewisse Distanz zwischen Trainer und Spieler müssen immer da sein.“

Bei der alltäglichen Arbeit auf dem Platz profitiert Korkut enorm von seiner Zeit als Profi. „Es ist ein Vorteil, wenn man Profi war“, findet Korkut, „aber das alleine reicht nicht, um ein guter Trainer zu sein.“

Der gebürtige Stuttgarter war in Deutschland (Stuttgarter Kickers), der Türkei (Fenerbahce, Besiktas, Genclerbirligi) und in Spanien (Real Sociedad, Espanyol Barcelona) aktiv. Zudem spielte er 42 Mal für die türkische Nationalmannschaft.

Korkut: „Ich weiß, wie die Kabine riecht, saß in vielen Momenten dort und kenne den Druck vor den Spielen.“

Korkut genießt die Ruhe in der Vorbereitung

Vom harten Hund bis zum Taktikfuchs: Korkut selbst hatte während seiner aktiven Zeit „alle Trainertypen“.

So trainierte er zum Beispiel bei Besiktas Istanbul unter dem späten spanischen Weltmeistertrainer Vicente del Bosque oder bei Fenerbahce unter dem jungen Jogi Löw. „Von allen konnte ich etwas mitnehmen", sagt Korkut in der Rückschau.

Seine Trainerkarriere begann in der Jugendabteilung seines ehemaligen Vereins Real Sociedad San Sebastian. 2011 erwarb er seine Fußballlehrerlizenz an der Hennes-Weisweiler-Akademie und zwei Jahre später betrat er am 31. Dezember 2013 in Hannover die Bundesliga-Bühne.

Nach Stationen in Kaiserslautern und Leverkusen kam der 44-Jährige Ende Januar 2017 zum VfB. Die Schwaben manövrierte er souverän aus dem Abstiegskampf und schlussendlich sogar auf auf den 7. Tabellenplatz.

Jetzt im Trainingslager am Chiemsee kann der Trainer zum ersten Mal ganz in Ruhe mit der Mannschaft arbeiten und auch ein wenig experimentieren.

„Wir mussten damals relativ schnell wichtige Entscheidungen treffen“, sagt Korkut, „jetzt haben wir mehr Ruhe.“

Was sich ebenfalls zum Positiven verändert hat, ist die Arbeit innerhalb des Trainerstabes. „Meine engen Mitarbeiter wissen inzwischen, wie ich ticke. Ich muss nicht mehr so viel erklären“, sagt Korkut.

Auf sein Team bestehend aus den beiden Co-Trainern Ilja Aracic und Steven Cherundolo, Torwarttrainer Marco Langner und den Athletiktrainer Tobias Unger und Matthias Schiffers könne er sich „zu einhundert Prozent verlassen.“