VfB-Trainer Tim Walter stoppt Negativlauf Der Idealist wird Pragmatiker - zumindest ein bisschen

Hamburg.

Mit dem Pokalerfolg in Hamburg hat der VfB Stuttgart den Negativlauf der letzten Wochen gestoppt. Der 2:1-Sieg nach Verlängerung sei „eine sehr gute Antwort auf all die berechtigte Kritik“ gewesen, befand Sportdirektor Sven Mislintat anschließend. Konzentriert und kompakt in der Defensive hatten die Schwaben am Dienstagabend im Volksparkstadion agiert. Und nicht wie zuletzt beim 2:6-Debakel in der Liga konfus und teilweise ohne ohne Konterabsicherung.