VfB-Trainer Tim Walter vor 100-Tage-Jubiläum Mutig, spektakulär, dominant und selten langweilig

Auch im DFB-Pokal hat Walter mit seinem Team die nächste Runde erreicht. Bei der ebenfalls noch ungeschlagenen Arminia steht der Coach mit seinem üppig besetzten Kader nun aber vor dem ersten richtigen Härtetest der Saison.

Der Erfolg gibt Walter Recht

Immerhin kann er dort wohl wieder auf den zuletzt angeschlagenen Stammtorhüter Gregor Kobel setzen. Die Einsätze von Gonzalo Castro (Knöchelverletzung), Nicolas Gonzalez (Prellung) und Silas Wamangituka (Entzündung im Bein) bleiben dagegen fraglich . 19 Treffer haben die Bielefelder in dieser Spielzeit bereits erzielt und damit mehr als jede andere Mannschaft. Das stört Walter aber nicht. „Dann fliegen wir am Donnerstag und am Freitagabend gewinnen wir in Bielefeld. So sieht's aus“, sagte er zuletzt etwas flapsig.

Bei seiner vorherigen Station in Kiel wurde ihm dieses scheinbar grenzenlose Selbstbewusstsein mitunter als Arroganz ausgelegt. Mitunter bewegt Walter sich auch in Stuttgart an der Grenze. Aber der Erfolg gibt ihm Recht. Mit einer Niederlage in Bielefeld könnte sich das zumindest etwas ändern. Daran verschwendet er allerdings keinen Gedanken. Das würde auch nicht zu ihm passen. „Was soll ich sonst sagen? Ich bin von meinen Jungs überzeugt.“