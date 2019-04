VfB-Trainer vor dem Aus Hitzlsperger vermeidet Bekenntnis zu Weinzierl

Auf der Rückfahrt zurück nach Stuttgart will sich Hitzlsperger Gedanken machen und das Spiel noch einmal Revue passieren lassen. „Es ist heute brutal bitter. Auf der Fahrt werde ich mir gründlich Gedanken machen und ein paar Gespräche führen.“ Der Rückblick auf das Spiel fiel entsprechend knapp aus: „Es war nichts Positives dabei. Zwischenzeitlich habe ich an das Düsseldorf-Spiel gedacht, aber das hier heute war noch heftiger.“

Auch Trainer Markus Weinzierl ist sich seiner Lage bewusst: „Ich habe heute keine Argumente geliefert.“ Einen Rücktritt schloss Weinzierl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel aus, sagte allerdings: "So kann es nicht weitergehen." Ob der 44-jährige Fußball-Lehrer am Sonntagvormittag beim obligatorischen Auslaufen auf dem Trainingsplatz am Cannstatter Wasen stehen wird, ist unklar - und nicht sehr wahrscheinlich. Ein möglicher Nachfolger ist nach kicker-Informationen Nico Willig, aktuell Trainer der Stuttgarter A-Jugend.