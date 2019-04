VfB-Trainerkandidaten Domenico Tedesco sagt ab, Treffen mit Tim Walter

Zsolt Löw (40/Paris St. Germain): Hat wohl die besten Karten. Zuletzt hatten die Stuttgarter Nachrichten den Ungarn als Favoriten auf den Trainerposten beim VfB genannt. Aktuell arbeitet der 39-jährige Ex-Profi (u.a. Hoffenheim, Cottbus und Mainz) als Assistent von Thomas Tuchel beim französischen Meister Paris St. Germain. PSG holte Löw 2018 für die stolze Summe von 1,5 Millionen Euro von RB Leipzig.

Achim Beierlorzer (49/FC Jahn Regensburg): Spielt mit dem Zweitligisten Regensburg eine starke Saison und hat sich so auch andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht. So sollen der 1. FC Köln und der VfB am gebürtigen Erlanger interessiert sein. Beide Teams wären der nächste Karriereschritt für den 49-Jährigen, der den 2014er-Lehrgang zum Fußballlehrer als Klassenbester abschloss

Andre Villas-Boas (41/zuletzt Shanghai): Wäre sicherlich der Name mit dem meisten Bling-Bling. Wurde bereits mit 21 Jahren Nationaltrainer der Britischen Jungferninseln (und wurde nach zwei Niederlagen direkt wieder entlassen) und war jahrelang Assistent von Erfolgscoach Jose Mourinho. Als Cheftrainer arbeitete er in Porto (2010 bis 2011), beim FC Chelsea (2011 bis 2012) und den Tottenham Hotspurs (2012 bis 2013) und zuletzt in der chinesischem Super League bei Shangahi SIPG. Gerüchte über eine Trainerstation in der Bundesliga kommen nicht von ungefähr: „Ich versuche schon seit Jahren Deutsch zu lernen, aber es ist so schwierig. Es bleibt dennoch mein Ziel, diese Sprache am Ende zu beherrschen, um auch diesen Markt für mich zu öffnen“, erklärte der Portugiese im Februar in einem Sport1-Interview, „vielleicht passiert etwas im Sommer.“