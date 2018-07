VfB-Trainingslager in Grassau Gentner und Ascacibar fallen für die Testspiele aus

Bei der Vormittagseinheit nicht mit am Start waren Kapitän Christian Gentner (leichte Knieprellung) und Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar (Adduktorenprobleme). „Beide nehmen wir als Vorsichtsmaßnahme ein bisschen raus“, erklärt Korkut. Für die anstehenden Testspiele gegen Eibar (29.07./14.30 Uhr) und Basaksehir (30.07./18.30 Uhr) sind beide nicht eingeplant.

Korkut: „Das werden zwei knackige Tests“

„Wir sollten da vorsichtig sein und so viele Spieler wie möglich gesund durch die Vorbereitung bringen“, sagt Korkut. Dass die beiden Testspiele innerhalb von nur 28 Stunden stattfinden, hat der Trainer bewusst so geplant. Korkut erwartet zwei gute Gegner. „Das werden zwei knackige Tests“, so der Coach.

Mit den Bedingungen vor Ort ist der 44-Jährige hochzufrieden: „Wir haben hier sehr sehr gute Möglichkeiten und kurze Wege. Das ist bei der Hitze ganz wichtig. Auch die Plätze sind wirklich gut.“

In Grassau stand auch Nationalstürmer Mario Gomez nach seinem WM-Urlaub erstmals auf dem Trainingsplatz. Sehr zur Freude seines Trainers: „Er hatte ja genug Pause“, schmunzelt Korkut, „vom Kopf her wirkt er sehr frisch. Mario muss jetzt in den Rhythmus kommen.“

Neuzugang im Trainerteam

Einen weiteren Neuzugang gibt derweil im Trainerteam: Der ehemalige Leichtathlet und Olympiateilnehmer im 100- und 200-Meter-Lauf Tobias Unger ist schon seit Beginn der Vorbereitung am Start und unterstützt Athletiktrainer Matthias Schiffers. Korkut: „Tobi kommt aus dem eigene Haus. Das ist für mich auch immer wichtig.“



Unterstützt wird die Mannschaft auch in Oberbayern von zahlreichen Fans. Ferienstart, Wochenende und sommerliche Temperaturen. Es passt alles und die VfB-Fans kommen in Scharen. „Ich hoffe es liegt nicht nur am Wetter“, lacht der Coach. „Ich habe kein Problem damit, dass wir auch das eine oder andere Foto machen. Das gehört auch dazu.“