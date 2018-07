VfB-Trainingslager in Grassau Startschuss für die heiße Phase der Vorbereitung

Um 17.21 Uhr rollte der neue Mannschaftsbus der Stuttgarter vor dem vier Sterne Wellness Hotel „Golf Resort Achental“ in Grassau vor.

Fast sechs Stunden hatte sich der VfB-Tross in der brütenden Mittagshitze über die A 8 in Richtung Süden gequält. Trainiert wurde am Freitagabend nicht mehr. Nach dem gemeinsamen Abendessen war Feierabend. Am Samstagmorgen bittet Cheftrainer Tayfun Korkut seine Schützlinge zum ersten Mal auf den Trainigsplatz.

In Oberbayern will Korkut die Grundlager für eine kräftezehrende Runde legen. Der Fokus wird dabei vor allen Dingen auf der Arbeit im mannschaftstaktischen Bereich liegen. Mit an Bord ist auch Nationalstürmer Mario Gomez, der nach seinem WM-Urlaub am Freitagmorgen noch vor der Abfahrt in Stuttgart einen Leistungscheck absolvierte

Zwei Testspiele im Trainingslager

Der VfB geht in sein bekanntlich „schweres zweites Jahr“ nach dem Aufstieg. Das Mannschaftsgefüge ist gefestigt, wurde im Sommer von Sportvorstand Michael Reschke sinnvoll verstärkt und Trainer Korkut hat rund acht Wochen Vorbereitung mit fast dem kompletten Kader.

Einzig Weltmeister Benjamin Pavard verpasst das Trainingslager in Grassau, wobei unklar ist, ob der französische Lockenkopf überhaupt noch einmal im Trikot mit dem roten Brustring auflaufen wird.

Pavard hin oder her: Korkut hat für die am 26. August mit einem Auswärtsspiel in Mainz beginnende Bundesliga-Saison einen ausgewogenen Kader zusammen. Nahezu alle Positionen sind doppelt besetzt und durch die lange Vorbereitungsphase und die vielen Testspiele, sollte das Team um Kapitän Christian Gentner genügend Zeit haben, sich zu finden. Der Konkurrenzkampf ist in allen Mannschaftsteilen - mit Ausnahme der Torhüterposition - bereits in vollem Gange.

Vier Testspiele liegen bereits hinter der Korkut-Elf. Verloren wurde noch keins. Im Trainingslager sind zwei weitere Tests (29. Juli gegen Eibar / 30. Juli gegen Basaksehir) geplant, ehe am 5. August das Highlight der diesjährigen Saisonvorbereitung gegen den amtierenden Europa-League-Champion Atletico Madrid steigt.

Taktischer Feinschliff am "bayrischen Meer"

Am 11. August steigt im Stadion Benzach in Weinstadt dann gegen den spanischen Erstligisten San Sebastian den Generalprobe. Eine Woche später wird es für die Stuttgarter im DFB-Pokal ernst: Am Samstagabend wartet in der ersten Runde der Drittligist Hansa Rostock.

Knapp drei Wochen vor der Reise an die Ostsee geht es am „bayrischen Meer“ in die heiße Vorbereitungsphase. Die konditionellen Grundlagen sind gelegt. Im Chiemgau geht es Tayfun Korkut und seinem Trainerteam jetzt um den taktischen Feinschliff.