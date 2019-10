VfB vor Spitzenspiel in Hamburg Phillips oder Awoudja: Wer ersetzt Holger Badstuber?

Der 43-Jährige will noch das Abschlusstraining am Freitag abwarten und verrät nur so viel: „Dass Holger fehlt, ist ersichtlich. Nichtsdestotrotz haben wir zwei gute Jungs hinten dran, die sind von der Erfahrung etwas jünger, aber die können das genauso spielen.“ Obwohl seine Mannschaft zuletzt zwei Heimpleiten in Serie kassiert hat, sei die Stimmung positiv.

„Es geht um eine grundsätzliche Haltung“, sagt Walter. „Die Jungs wissen, was sie können.“ Die Stuttgarter gehen als Tabellenzweiter und mit einem Punkt Rückstand auf den HSV in die Partie. Vor allem die VfB-Offensive verballerte gegen Wiesbaden und Kiel zu viele hochkarätige Torchancen. Hier dürfe man jetzt „die Leichtigkeit nicht verlieren“, so Tim Walter.

Daniel Didavi auf dem Weg der Besserung

Aus dem Stuttgarter Lazarett gibt es derweil gute Neuigkeiten vom verletzten Spielmacher Daniel Didavi (Muskelbündelriss in der Wade). „Dida ist auf dem Weg der Besserung und steigert langsam sein Program“, berichtet Walter. Unverändert ist hingegen der Zustand von Linksverteidiger Borna Sosa. Der junge Kroate laboriert immer noch an den Folgen einer Gehirnerschütterung. Beide werden ebenso wie die Langzeitverletzten Marcin Kaminski, Sasa Kalajdzic und Luca Mack nicht mit in die Hansestadt kommen.