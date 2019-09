VfB vor Topspiel in Bielefeld Alles Wissenswerte zum Gipfel auf der Alm

Besonderheit: In der vergangenen Saison war Walter mit seinem Ex-Club Holstein Kiel zweimal auf Bielefeld und Trainer Neuhaus getroffen - beide Spiele gingen verloren. Neuhaus hat als Trainer in der 2. Bundesliga darüber hinaus noch nie gegen den VfB verloren. In der Saison 2016/17 hatte er mit Dynamo Dresden in Stuttgart 3:3 gespielt und zu Hause sogar 5:0 gegen den VfB gewonnen - bis heute die höchste Zweitliga-Pleite der Schwaben.

Alte Bekannte: Stuttgarts Rechtsverteidiger Pascal Stenzel wurde im 20 Kilometer von Bielefeld entfernten Bünde geboren. Von 2006 bis 2011 kickte er in der Jugend der Arminia. Roberto Massimo durchlief von 2014 bis 2018 die Jugendabteilungen der Bielefelder, ehe er im Sommer 2018 nach Stuttgart wechselte und für ein Jahr wieder zurück nach Bielefeld verliehen wurde. Zu Bielefelds Kader gehört darüber hinaus Sven Schipplock, der einst auch das Trikot mit dem Brustring getragen hat. Derzeit arbeitet der 30-jährige gebürtige Reutlinger aber nach anhaltenden Knie- und Hüftproblemen an seiner Rückkehr.

Schiedsrichter: Das Spitzenspiel am Freitag wird geleitet von Timo Gerach. An der Seitenlinie assistieren ihm Timo Klein und Lothar Ostheimer. Patrick Kessel fungiert als Vierter Offizieller, Dr. Martin Thomsen und Markus Wollenweber sind die Videoschiedsrichter.

Fans: Zum Auswärtsspiel des VfB in Bielefeld reisen rund 2.400 weiß-rote Anhänger mit. Am Spieltag wird eine Gästekasse geöffnet sein, welche sich am Gästeeingang befindet und um 17 Uhr öffnet. Weitere nützliche Informationen für mitreisende Fans hat die Fanbetreuung des VfB zusammengetragen.