VfB wird Zweiter beim Drei-Ligen-Cup Trainer Tim Walter kritisiert fehlende Konsequenz

„Mit ein paar Dingen bin ich so nicht einverstanden. Insgesamt fehlt es uns vorne und hinten an Konsequenz. Sowohl im Zweikampf als auch im Torabschluss“, bemängelte Walter im Nachgang. Probleme, welche die Stuttgarter zuletzt auch in den Pflichtspielen gegen St. Pauli, Aue und Bochum offenbarten. „Wenn Sie vor dem Tor stehen, dann müssen sie den Ball halt auch mal reinhauen und nicht halbherzig an die Sache rangehen“, fordert Tim Walter deshalb von seinen Spielern. „Sie müssen mit voller Konsequenz auch das Tor machen wollen, sich mit voller Überzeugung reinhauen.“

Voll und ganz zufrieden war der Stuttgarter Coach hingegen mit den eingesetzten Jugendspielern. „Die Jungen haben es meiner Meinung nach gut gemacht.“ Besonders auffällig waren dabei der 17-Jährige Lilian Egloff (U19) und der 19-Jährige Nick Bätzner (U21). „Man sieht schon, dass Lilian Egloff und Nick Bätzner sehr talentiert sind. Die zwei haben es sehr gut gemacht.“

Erfreulich war aus Stuttgarter Sicht auch das Comeback von Kapitän Marc Oliver Kempf, der im ersten Turnierspiel gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau (4:2 i.E.) 37 Minuten auf dem Platz stand. Am Donnerstag hatte der Innenverteidiger erstmals nach muskulären Problemen am Oberschenkel wieder das komplette Mannschaftstraining absolviert. „Das war eine harte Einheit, ein langer Tag und von daher reichen ihm am Freitag 37 Minuten“, so Tim Walter.