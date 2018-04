Obwohl die Schwaben nach dem 2:0-Heimsieg über den SV Werder Bremen den Klassenverbleib sicher haben, wird Korkut in den verbleibenden drei Spielen gegen Leverkusen, Hoffenheim und Bayern weiter auf seine Stammformation setzen.

"Wir werden jetzt nicht anfangen, vier oder fünf Spieler rauszunehmen", sagte Korkut am Donnerstag. "Diese Verlässlich- und Beständigkeit hat uns in diese Situation jetzt gebracht. Wenn die Leistung der Mannschaft stimmt, warum sollten wir anfangen zu experimentieren?"

Stürmer Mario Gomez müsse sich derweil wegen seiner Torflaute keine Sorgen um eine Nominierung für den deutschen WM-Kader machen. "Er hat ja noch drei Bundesliga-Spiele Zeit, das ein oder andere Ding zu machen", sagte Korkut.

"Ich weiß auch nicht, ob das so ausschlaggebend ist, ob er noch zwei, drei oder keinmal trifft. Er hat auch so in den letzten Spielen abgeliefert", so Krokut weiter. Der 32-jährige Gomez hat in den vergangenen vier Spielen für die Schwaben nicht getroffen.