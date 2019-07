Waiblingen. Vor 50 Jahren, am 20. Juli 1969, betraten die ersten Menschen den Mond. So weit, so richtig. Allerdings waren es nicht die US-Amerikaner. Wir haben exklusiv aus den Archiven der NASA (Neue Astro-Spätzle Allianz) den Videobeweis erhalten. Sehen Sie und staunen Sie: