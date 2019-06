Vier Wochen nach Eröffnung Wie gut ist die Remstal-Gartenschau tatsächlich besucht?

Allein in Schorndorf sind mittlerweile 17 000 Dauerkarten verkauft worden, davon 4000 seit der Eröffnung der Gartenschau vor vier Wochen. Dazu kommen rund 14 000 Tageskarten für die beiden eintrittspflichtigen Bereiche, was im Durchschnitt rund 600 Gartenschaubesuchern täglich entspricht. „Davon hätten wir vielleicht geträumt, aber uns das nicht ernsthaft vorstellen können“, sind sich Ulrike Schwebel und Thorsten Englert einig – sie vor allem mit Blick auf Schorndorf, er auch mit Blick aufs ganze Remstal, wo mittlerweile auch viele von denen Feuer und Flamme für die Gartenschau sind, die ihr zunächst einmal skeptisch und kritisch gegenüberstanden. „Ganz viele Fellbacher machen sich auf zum Remsursprung in Essingen, in Mögglingen und Böbingen können sie vor Kraft kaum laufen, die Highlight-Wochen in Korb und Remshalden waren super, der Waiblinger Oberbürgermeister ist nur noch in Feierlaune und der Remstal-Radweg ist zum Highway geworden“, fasst der Gartenschau-Geschäftsführer die Eindrücke zusammen, die er bei vielen Besuchen und Terminen vor Ort gesammelt hat. Und die ihm gerade erst wieder beim Besuch des Landwirtschaftsausschusses des baden-württembergischen Landtags bestätigt worden sind. Aber mittlerweile kommen Besuchsanfragen und -ankündigungen aus ganz Deutschland – auch, so Thorsten Englert, von kommunalen Entscheidungsträgern, die sich über ein „Projekt, wie man nachhaltige Infrastruktur neu denken kann“, informieren wollten. Und für kommende Woche hat sich zum Beispiel ein Redaktionsteam der renommierten Wochenzeitung „Die Zeit“ angesagt, um über die Bauausstellung mit den 16 Stationen zu berichten.

Startprobleme mit dem E-Zügle, das immer wieder stehen geblieben ist

„Wir haben alles richtig gemacht, auch wenn am Anfang nicht gleich alles perfekt war“, sagt, bezogen auf Schorndorf, Ulrike Schwebel, und denkt bei den anfänglichen Problemen vor allem an das Experiment mit dem Gartenschau-E-Zügle, das in den ersten Tage mangels ausreichender Elektro-Ladekapazität immer wieder stehen geblieben ist und mehrmals sogar abgeschleppt werden musste. „Wir haben die Fahrgäste mit Eis und guter Laune bestochen“, sagt Ulrike Schwebel, die froh ist, dass das Zügle jetzt verlässlich fährt und geliebt wird – auch wenn es wegen der beengten Verhältnisse leider nicht durch die Innenstadt fahren darf.