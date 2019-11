Vierte Niederlage in fünf Spielen VfB verliert beim Aufsteiger Osnabrück mit 0:1

Osnabrück.

Der VfB Stuttgart hat auch gegen Aufsteiger VfL Osnabrück verloren und den Anschluss an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Für den VfB war es bereits die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Durch das Remis des Hamburger SV gegen Holstein Kiel hat der Bundesliga-Absteiger als Dritter nun drei Punkte Rückstand auf Rang eins. Marcos Alvarez traf am Samstagmittag vor 15 801 Zuschauern im "Stadion an der Bremer Brücke" bereits in der 4. Minute zur Führung für die Osnabrücker, die damit eine Serie von zuletzt sechs Spielen ohne Sieg beendeten und ins Mittelfeld der Tabelle kletterten.