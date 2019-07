Vierte Remshaldener Papp-Boot-Regatta Mit dem Pappboot über die Rems

Gemeinderätin Sigrid Pressel hat einst die Idee gehabt, so eine Papp-Boot-Regatta im Rahmen von Rems total, das alle drei Jahre stattfindet, zu veranstalten. Zur Remstal-Gartenschau waren sich die Beteiligten alsbald einig, diese Gaudi zu übernehmen. Ein Boot glich zum Beispiel einem großen Surfbrett, ein anderes war zum Floß mit Gartenzaun ausgebaut worden. Große Aufmerksamkeit bekam das Wasserflugzeug, in dem die Tüftler mit den Füßen im Wasser ihr Gefährt fortbewegten. Die zahlreichen Gäste am Uferrand feuerten die Teams kräftig an und zum Schluss gab es drei Gewinner. Bei der Konstruktion siegte das Team Klingele, bei der Kreativität hatte das Team „No net hudla“ die Nase vorne und das Wasserflugzeug 5 kam als erstes Boot am Ziel an.

Wobei die Fahrzeiten der Gefährte auf der Rems sehr unterschiedlich waren. Das Wasserflugzeug benötigte für rund 100 Meter nur sechs Minuten und elf Sekunden, um ins Ziel zu gelangen. Das Langsamste brauchte 16 Minuten und 48 Sekunden. Dem Vorletzten reichten acht Minuten.