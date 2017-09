Villingendorf Drei Tote nach Schüssen in Wohnhaus: Polizei fahndet

Villingendorf.

In einem Wohnhaus in Villingendorf (Kreis Rottweil) sind ein Mann, eine Frau und ein sechs Jahre alter Junge erschossen worden. Derzeit gehe man von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher der Polizei Tuttlingen am Freitag. Nach diesen Angaben war der mutmaßliche Täter am Morgen noch auf der Flucht. Zuerst hatte die "Neue Rottweiler Zeitung" über die Tat berichtet.