Villingendorf Mutmaßlicher Todesschütze vor Haftrichter

Der mutmaßliche Dreifachtäter hatte bei seiner Festnahme eine in einer Tasche versteckte Langwaffe bei sich. Mit einer solchen Waffe wurden die drei Menschen erschossen. Zwei Streifenbeamte hatten den Kroaten auf der Straße in Rottweil gefasst. Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), sprach ihnen seinen Respekt und seine Dankbarkeit aus. Auch der Bürgermeister von Villingendorf, Karl-Heinz Bucher, war erleichtert: "Die Reaktionen sind geprägt von großer, großer Erleichterung. Es fällt allen ein Stein vom Herzen", sagte er am Dienstagabend im SWR-Fernsehen.

Seit Freitag hatten die Ermittler nach dem Kroaten gesucht, auch im Ausland wurde nach dem 40-Jährigen intensiv gefahndet. Sein sechsjähriger Sohn war wenige Stunden vor dem Verbrechen eingeschult worden. Die Mutter hatte den Angriff während einer privaten Einschulungsparty für den Jungen überlebt und sich zu einer Nachbarin gerettet. Unverletzt blieben auch ein dreijähriges Mädchen, das sich während des Überfalls im Haus versteckt hatte, und ein Mann, der bei der Feier für Getränke gesorgt hatte.

Am Dienstag hatte die Polizei noch mit rund 100 Beamten in einem Waldgebiet rund um Villingendorf (Kreis Rottweil) nach Spuren des Täters gesucht. Nach dem Verbrechen sollen dort nach Angaben aus der Bevölkerung Schüsse gefallen sein. Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag zudem eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt.