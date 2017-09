Villingendorf Nach Bluttat: Weitere Hinweise bei Polizei eingegangen

Villingendorf.

Mehrere Tage nach der Bluttat in der Schwarzwaldgemeinde Villingendorf gehen weiter Hinweise zu dem flüchtigen 40 Jahre alten Tatverdächtigen bei der Polizei ein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, werden die Suchmaßnahmen in dem letzten der drei Waldstücke rund um Villingendorf im Laufe des Tages abgeschlossen. Zuvor war die Suche aufgrund von schlechter Sicht mehrmals unterbrochen worden.