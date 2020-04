Virologin aus Schwäbisch Gmünd An vorderster Front gegen das Coronavirus

Wir haben am ECDC (der europäischen Gesundheitsbehörde für die 29 EU/EEA-Mitgliedsstaaten) ein „epidemic intelligence team“, das täglich Nachrichten der ganzen Welt durchforstet. Deshalb verfolgen wir schon seit Ende 2019 das Geschehen, beginnend mit der ungewöhnlichen Häufung von Atemwegserkrankungen in Wuhan, China. Es war sehr schnell klar, dass sich dieses neue Virus (SARS-CoV-2) schwieriger kontrollieren lassen wird, da es häufig in den oberen Atemwegen nachgewiesen werden konnte und die Rolle von Personen mit milden Symptomen bei der Ausbreitung unklar war.

Was hat das für Sie bedeutet?

Persönlich bedeutete das Arbeit ohne Pause, Hunderte E-Mails, Risikoeinschätzungen, Anfragen von Kollegen aus den Mitgliedsländern, Telefonkonferenzen mit der WHO, internationalen Gesundheitsbehörden, Koordination von Netzwerken von Wissenschaftlern, europäischen Wissenschaftsprojekten, eine fast nicht zu bewältigende Nachrichtenflut.

Jagt ein solches Virus Virologen sofort den Schreck in die Glieder, weil sie die Gefährlichkeit rasch erkennen?

Neue Viren sind immer eine Herausforderung, da man viele Informationen, die man zur zielgerichteten Bekämpfung braucht, nicht hat. Bei SARS-CoV-2 war es recht schnell klar, dass dieses neue Virus „pandemisches Potenzial“ hat - auch wenn im Januar noch nicht klar war, wie der Krankheitsverlauf in den verschiedenen Risikogruppen ist.

Der erste Eindruck?

Die ersten Sterblichkeitszahlen, die von China berichtet wurden, waren in der Größenordnung der Spanischen Grippe (1918). Doch solche Sterblichkeitszahlen können sich im Verlauf der Zeit nach unten korrigieren, da am Anfang eines Ausbruchs - in Ermangelung eines Tests - vor allem schwere Fälle entdeckt und gezählt werden. Es gibt ja weltweit große Unterschiede bei der Ausbreitung wie beim Verlauf.

Können Sie das nachvollziehen?

Zum Verlauf der Erkrankung ist noch vieles unklar. Klar ist, dass Covid-19 bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen öfters schwer verläuft (und dies mehr bei Männern als bei Frauen). Schwere Krankheitsverläufe kommen jedoch, wenn auch seltener, auch in den jüngeren Altersgruppen vor. Die Sterblichkeit der über 80-Jährigen in Italien liegt bei 25 Prozent, wobei die Sterblichkeit in Deutschland derzeit „nur“ bei etwas über zehn Prozent liegt. Dies kann sich aber auch hier mit der Zeit verändern.

Schützen wir uns genug?

Die Ausbreitung eines Virus wird durch demografische Faktoren (Bevölkerungsdichte), soziales Verhalten und Teststrategien beeinflusst. SARS-CoV-2 wird vor allem über Tröpfchen übertragen. Deshalb ist konsequentes „social distancing“ ein sehr effizientes Mittel. Ich denke, der Großteil der Bevölkerung ist sich jetzt der Gefahr bewusst und reagiert umsichtig und fürsorglich. Dennoch gilt es, dieses Verhalten konsequent durchzuhalten.

Auf was müssen wir uns jetzt noch einstellen?

Mehr Fälle, mehr Tote. Geduld und Durchhaltevermögen. Wir sind immer noch im Anstieg der Kurve. Erst nach Ablauf der „Inkubationszeit“, der Zeit zwischen Ansteckung und Symptomausbruch, werden wir sehen, ob unsere Maßnahmen ausreichend sind.

Arbeiten die internationalen Organisationen an Empfehlungen für die Zeit nach der Infektionswelle?

Momentan gelten die Hauptbestrebungen aller nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden, die jetzige Welle besser zu verstehen. Wir versuchen, aufgrund gesammelter Daten Voraussagen zu machen. Doch dazu braucht man Labortests, die die Immunität in der Bevölkerung messen können, und sogenannte seroepidemiologische Studien. Erst dann kann man sagen, welcher Anteil der Bevölkerung immun ist und für wie lange – und dann kann man sichere Schlussfolgerungen über den Verlauf der zweiten Welle machen.

Müssen wir vielleicht auf Dauer mit Corona leben wie mit der wiederkehrenden Grippewelle?

Pandemien, die von neuen Viren ausgelöst werden, gegen die die Bevölkerung keine Immunität hat, verlaufen oft in Wellen und über Monate. So zum Beispiel verlief die Influenza-Pandemie 1918 in drei Wellen. Es ist wahrscheinlich, dass wir eine weitere Welle erleben werden, doch wie diese verlaufen wird, ist noch völlig unklar. Momentan ist es sehr wichtig, aufmerksam das Geschehen in China und Südkorea - die uns ein wenig in der Zeit voraus sind - zu beobachten, um wichtige Schlüsse ziehen zu können.

Große Hoffnungen auf den Impfstoff, auf Medikamente?

Um sicher zu sein, dass Medikamente und Impfstoffe wirken und nicht mehr schaden als nutzen, muss man klinisch kontrollierte Studien durchführen, und die brauchen Zeit. International werden gerade vier der meistversprechenden Medikamente in klinischen Studien getestet. Ein einsatzfähiger Impfstoff lässt wahrscheinlich weitere zwölf Monate auf sich warten, doch erste klinische Versuche haben begonnen.

Gibt es in der Zeit auch eine positive Nachricht?

Ich beobachte viele positive Dinge: Entschleunigung der Gesellschaft (wenn auch nicht für mich), Wiederbesinnen auf Nachbarschaftshilfe, Fürsorge innerhalb von Familien, Solidarität (auch zwischen Ländern in der EU). Und dass Wuhan/China aus der Quarantäne kommt. Persönlich bin ich froh, dass ich von Schwäbisch Gmünd aus telearbeiten kann und nicht in Schweden sein muss.