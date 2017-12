Volksbank Stuttgart Volksbank leitet Generationswechsel ein

Stuttgart - Die Volksbank Stuttgart landet kurz vor Weihnachten einen Überraschungscoup. Nach Informationen unserer Zeitung hat der Aufsichtsrat, Stefan Zeidler zum 1. Oktober 2018 in den Vorstand der größten Volksbank Baden-Württembergs berufen. Der 53-Jährige gehört derzeit dem DZ-Bank-Vorstand in Frankfurt an. Mit der Entscheidung werden frühzeitig die Weichen für die Nachfolge von Volksbankchef Hans Zeisl gestellt. Zeidler soll zunächst als stellvertretender Vorstandsvorsitzender in Stuttgart antreten. Nach dem Wechsel von Zeisl in den Ruhestand soll Zeidler – ein gebürtiger Stuttgarter – als designierter Nachfolger den Vorstandsvorsitz der Bank übernehmen, teilt die Bank mit. Offiziell läuft der Vertrag von Zeisl noch bis Mitte 2021. Wann der 63-Jährige ausscheidet, sei noch nicht entschieden.