„Volksbegehren Artenschutz“ Bauern im Rems-Murr-Kreis sehen Existenz gefährdet

Jedes Kind kennt sie: die Biene Maja. Gemeinsam mit ihrem Freund Willie fliegt sie durch die Wiesen und erlebt Abenteuer. Auch die heimische Remstal-Gartenschau hat einen summenden Helden in Form der Biene Remsi. Allerdings kann es sein, dass es unsere summenden Freunde bald nicht mehr gibt. Experten warnen seit Jahren, dass die Artenvielfalt in Deutschland gefährdet ist. Aus diesem Grund gab es in diesem Jahr in Bayern erfolgreich eine Volksbewegung, die sich für den Artenschutz und vor allem für den Erhalt der Bienen einsetzte.

Das sind die konkreten Ziele der Volksbewegung

Auch in Baden-Württemberg gibt es inzwischen so eine Volksbewegung. Das Institut „Pro Biene“ kommt aus Stuttgart, organisiert das „Volksbegehren Artenschutz“ und hat ambitionierte Pläne: „Wir wollen nicht nur Bienen schützen, sondern insgesamt die Arten schützen“, erklärt Sven Prange von Pro Biene. Nach Angaben des Weltbiodiversitätsrates sind inzwischen rund eine Millionen Arten vom Aussterben bedroht. Dies betrifft laut Sven Prange nicht nur die Artenvielfalt weltweit, sondern – natürlich in Relation – auch die Biodiversität in Baden-Württemberg.

Die konkreten Ziele der Volksbewegung sind, den Anteil ökologischer Landwirtschaft in BW bis 2035 auf 50 Prozent zu erhöhen, den Einsatz von Pestiziden in Naturschutzgebieten so gut wie zu verbieten und den allgemeinen Pestizideinsatz bis 2025 auf 50 Prozent zu reduzieren. Dabei will sie nicht mit Verboten arbeiten, sondern die Landesregierung dazu bringen, einen Plan auszuarbeiten, um mit Fördermaßnahmen Anreize für Bauern zu schaffen, freiwillig umzusteigen. Denn laut Sven Prange arbeiten in Baden-Württemberg schon viele Bauern ohne chemisch-synthetischen Pestizideinsatz, unter anderem die elf Prozent der Betriebe, die ökologisch arbeiten.