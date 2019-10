Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ Waiblinger Räte wollen Antworten zu den Folgen

Es gehe ihm darum, die Bevölkerung wachzurütteln, erklärte Volker Escher am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Planung, Technik und Umwelt. Nach Meinung des Hegnacher Landwirts werden die Forderungen des Volksbegehrens die gesamte Branche und die Kulturlandschaft in Baden-Württemberg verändern und viele landwirtschaftliche Betriebe in der Region in die Knie zwingen : ökologisch wie konventionell wirtschaftende Landwirte gleichermaßen.

Viele Bürger, glaubt Escher, verstünden die Auswirkungen des Volksbegehrens nicht. Im Kampf für mehr Aufklärung will er deshalb die Stadtverwaltung ins Boot nehmen. Bis zur kommenden Gemeinderatssitzung verlangte er Aussagen der Stadtverwaltung zu den Folgen des Volksbegehrens für Landschaft und Landwirtschaft. Vor allem den Verzicht auf Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten sieht Escher problematisch.

Eine Menge Diskussions- und Informationsbedarf

Klar war schon jetzt: Zum Volksbegehren gibt es nicht nur eine Menge Diskussions-, sondern auch Informationsbedarf. Auch in Landschaftsschutzgebieten seien beim Pflanzenschutz Ausnahmegenehmigungen möglich, meinte Urs Abelein (SPD). Zudem gebe es in der Landwirtschaft auch andere Spritzmittel als Pestizide. Das Volksbegehren sei der richtige Weg. „Wie kommen wir sonst voran?“, fragte Abelein. „Sonst passiert nichts. Es braucht Rahmenbedingungen, und das ist der erste Schritt.“ Dem schlossen sich auch Tobias Märtterer (Grünt) und Iris Förster (ALi) an. Tobias Märtterer verwies auf Demeter-Bauernhöfe, die auch ohne Pestizide erfolgreich seien.