Volksbegehren "Rettet die Bienen" Weinstädter Stadträte sehen Gefahr für Wein- und Obstbauern

Landwirt warnt vor "Rettet die Bienen"

Das gibt es im Gemeinderat sehr selten: Mehrere großformatige Fotos aus Weinstadt reichte CDU-Stadtrat Ernst Häcker am Donnerstagabend unter dem Punkt „Verschiedenes“ an die Kollegen weiter. So wanderten die Bilder der Reihe nach durch die Hände aller Stadträte, so dass jeder im Sitzungssaal Steinscheuer sie sehen konnte. Sie zeigen die Kulturlandschaft, die nicht zuletzt von Obstbauern und Wengertern gestaltet wird – und aus Häckers Sicht vom Artenvielfalt-Volksbegehren „Rettet die Bienen“ bedroht wird. „Das tut uns allen ganz arg weh“, sagt Ernst Häcker, der mit seiner Familie einen Obstbaubetrieb hat. Die Forderung, bis 2035 auf 50 Prozent Ökoanbau umzustellen, hält der Großheppacher für existenzgefährdend: „Dann kann keiner mehr davon leben.“ Auch stört ihn, dass die Initiatoren des Volksbegehrens so tun, als ob für den Bienenschutz bislang nichts getan werde. „Es gibt eine Bienenschutzverordnung seit 1973.“