Volksfest auf dem Cannstatter Wasen "Von den Zelten her haben wir München überholt"

Die Wirte schauten genau aufs Detail, auf der Wiesn sei es nicht ganz so extravagant. Zum Beispiel bei den Bierschenken: «Wenn du in München reinguckst, siehst du nur Edelstahl, hier müssen wir alles mit Holz verkleiden. Alles», sagt er. «Von den Zelten her haben wir München überholt», so Döllingers Fazit. Sein Vorgesetzter - ein «eingefleischter Oktoberfest-Mensch» - hätte am Anfang nicht verstanden, warum Döllinger mehr Zeit und Arbeiter für den Aufbau brauche als die Kollegen in München für größere Zelte. «Bis er es dann gesehen hat.»

Oktoberfest-Festleiter kontert:

Clemens Baumgärtner, Festleiter des Münchner Oktoberfests, sieht das naturgemäß anders: Das Stuttgarter Pendant könne mit dem bayerischen Original «natürlich nicht mithalten». «Bayerische Spitzenküche mit regionalen Produkten, liebevolle Deko ohne LED-Screens und Diskobeleuchtung sowie eine authentische und zünftige Atmosphäre ohne Ballermann - das sind die Zutaten, die die Wiesn so unnachahmlich machen.» Döllinger könne sich davon jederzeit selbst überzeugen. «Ich lade ihn gerne dazu ein», sagte Baumgärtner nach Angaben einer Sprecherin.

Knapp einen Monat vor dem Anstich stehen alle sieben großen Festzelte auf dem Gelände zu größten Teilen. 200 bis 300 Menschen sind nach Angaben des Veranstalters am Aufbau beteiligt, der am 11. Juli begann. Ein Festwirt investiere dafür rund 400 000 bis 500 000 Euro.

"Wir sind nicht Stuttgart 21"

Döllinger arbeitet in den Wochen vor dem Wasen auf Hochtouren, eher zwölf Stunden am Tag oder mehr. Für die Wirte ist er bei Bedarf am Feierabend im Einsatz. «Wir sind nicht Berliner Airport oder Stuttgart 21, wir müssen am 27. fertig sein, egal was ist.» Am 27. September soll um 15.00 Uhr Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) in Grandls Hofbräu Zelt das erste Fass Bier des 174. Cannstatter Volksfests anstechen - bis dahin muss sich die riesige Baustelle in Stuttgart in eines der größten Volksfeste Deutschlands verwandelt haben.

In den Zelten, für die Döllinger zuständig ist, habe das bisher immer geklappt. Aber knapp war es durchaus schon. «Im ersten Jahr von der Schwabenwelt, als für uns alles neu war«, erzählt er, «da sind wir wirklich am Tag der Eröffnung hinten mit dem Akkuschrauber raus und die Leute vorne rein.»

Dass der steigende Bierpreis oft das bestimmende Thema ist, ärgert Döllinger ein bisschen. Schließlich werde der Aufwand für die Zelte immer größer, ebenso die Sicherheitsvorkehrungen. Zwischen 10,80 und 10,90 soll die Maß laut Veranstalter in diesem Jahr kosten.

Wenn am 13. Oktober das Volksfest seine Tore schließt, wandern die Bauteile zurück in Lagerhallen und Container. Der Abbau dauere noch mal sechs Wochen, sagt Döllinger. «Wir fangen Montag an mit Bänke-Rausschrauben.» Bis das allerdings so weit ist, wird sich der Projektleiter jeden Tag auf dem Fest blicken lassen