Volland kritisiert Ascacibar „Solche Leute braucht man nicht in der Bundesliga“

Stuttgart.

Kurz vor dem Schlusspfiff kochten die Emotionen in der Stuttgarter Arena noch einmal hoch - und bei einem Spieler sogar über. Bayer Leverkusen lag durch den Elfmeter-Treffer von Nationalspieler Kai Havertz knapp mit 1:0 in Führung , als VfB-Mittelfeldabräumer Santiago Ascacibar in der 91. Minute komplett die Nerven verlor. Zunächst bespuckte er den Leverkusener Torschützen, dann stieß er Referee Tobias Stieler weg und zum Schluss versuchte er Havertz noch ins Gesicht zu schlagen.