Volleyball – Allianz MTV Stuttgart Mit Vollgas an die Spitze

Am Ende der eindeutigen Partie wurde Rénata Sándor (neun Punkte) als wertvollste Spielerin ausgezeichnet. „Wir haben Potsdam zu keiner Zeit ins Spiel kommen lassen, das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Athanasopoulos, aus dessen Sicht Mittelblockerin Jenna Potts (zehn Punkte, davon vier Blocks) besonders herausragte.

Schöner Nebeneffekt des Doppelspieltags am Wochenendes: Allianz MTV Stuttgart zieht am seit Saisonbeginn auf Platz eins stehenden SSC Palmberg Schwerin vorbei und schnappt sich damit erstmals den Platz an der Sonne.

Mit so viel Rückenwind geht die Reise weiter. Über einen Trainings-Zwischenstopp in Prostejov, wo Stuttgarts Coach Athanasopoulos längere Zeit als Co-Trainer wirkte, geht es weiter zum tschechischen Meister VK UP Olomouc. Dort beginnt für die Stuttgarterinnen am Mittwoch (17 Uhr) der europäische CEV-Pokal. Das Rückspiel findet dann am Mittwoch, 10. Januar, ab 19 Uhr in der Scharrena statt.