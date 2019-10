Vollsperrung auf der A7 Verkehrsbehinderungen rund um das VfB-Spiel in Hamburg

Hamburg/Stuttgart.

Rund 5.200 Fans werden den VfB Stuttgart am Samstag (13 Uhr/ZVW-Liveticker) zum Spitzenspiel beim Hamburger SV begleiten. Das Gästekontingent ist komplett vergriffen und das Volksparkstadion wird erstmals in dieser Saison mit 57.000 Zuschauern ausverkauft sein. Stuttgarter Anhänger, die sich in Autos oder Busse setzen, um die rund 664 Kilometer lange Anreise in den hohen Norden zu bewältigen, müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.