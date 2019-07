Vom VfB an Fortuna Düsseldorf Erik Thommy wird für ein Jahr verliehen

Der 24-Jährige wird für ein Jahr an die Fortuna ausgeliehen. „Erik ist ein hochinteressanter Spieler, dessen Entwicklung wir noch lange nicht am Ende sehen“, so F95-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Düsseldorf besitzt im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption. „Wir haben mit der Ausleihe eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten gefunden und wünschen Erik alles Gute für die kommende Saison“, sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

Der gebürtige Ulmer war im Januar 2018 vom FC Augsburg nach Stuttgart gewechselt. In den vergangenen eineinhalb Jahren bestritt der 24-Jährige 33 Bundesligaspiele für die Schwaben.