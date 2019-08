Von 7 bis voraussichtlich 20 Uhr Kein warmes Wasser in Endersbach

Die Dusche bleibt kalt, der Abwasch mit heißem Wasser wird an diesem Donnerstag nichts: Die Stadtwerke Weinstadt unterbrechen in Benzach und rund um die Theodor-Heuss-Straße tagsüber die Wärmeversorgung. Am Donnerstagabend soll das warme Wasser wieder fließen.

Baustelle bis zum Ende der Sommerferien

Seit knapp vier Wochen ist die Theodor-Heuss-Straße von Hausnummer 13/2 bis 17 voll gesperrt. Hier finden Tiefbauarbeiten zum Ausbau des Nahwärmenetzes der Stadt Weinstadt statt. Noch bis zum Ende der Sommerferien soll die Baustelle bestehen, sagt Thomas Meier, Betriebsleiter und Geschäftsführer der Stadtwerke Weinstadt.

Das Haus mit der Nummer 13/2 war bereits vor den aktuellen Bauarbeiten an die Nahwärme angeschlossen, berichtet Meier. Nun wurde die Hauptleitung um rund 50 Meter verlängert und zeitgleich ein Hausanschluss für die Silcherschule gelegt. Das Netz werde also um die Theodor-Heuss-Straße herum erweitert. Der wesentliche Grund sei aber die Anbindung der Silcherschule, denn dort werden zukünftig zwei Blockheizwerke der Stadtwerke Weinstadt stehen. Diese versorgen die Schule, speisen aber auch Nahwärme in das Gesamtnetz ein. Noch in diesem Jahr soll im Keller eines ehemaligen Brennstofflagers in der Silcherschule, das sich teilweise unter dem Gang und teilweise unter dem Schulhof befindet, ein Blockheizkraftwerk errichtet werden.