Von den Nazis ermordet Schicksal eines besonderen Mädchens aus Stetten

Die Schwestern erzählen in dem Buch von einem freundlichen, lebenslustigen Mädchen, das sich nach jedem Schicksalschlag wieder aufrappelte. Das Einzelschicksal ordnen sie in den historischen Kontext des Nationalsozialismus ein.

Lina und ihre Geschwister wachsen in ärmlichen Verhältnissen auf – daran können sich Elsa Dunkelmann und ihre Geschwister noch erinnern. Der Vater Friedrich arbeitet in Fabriken und im Steinbruch, wo die Arbeit hart ist und der Lohn niedrig. Er und seine Frau Marie Luise werden alkoholkrank. Immer wieder wird Marie Luise schwanger. Ein Kind verliert die Familie mit zweieinhalb Jahren – Diagnose: Masern. Auch Lina bekommt die Masern und Kinderlähmung. Durch ihre Krankheit trägt sie eine leichte körperliche und geistige Behinderung davon.

Bericht aus dem Kinderheim: „liebesbedürftig“ und „freundlich“

Der Zustand vieler Familien zu der Zeit ähnelt sich, doch die Nachbarn und die Schulbehörde werden auf die Situation bei Familie Bernhardt aufmerksam. Sie rufen das Jugendamt, das Lina und ihre Geschwister Gertrud, Fritz und Liesl im Jahr 1929 in einem Kinderheim unterbringt. Dort wird Lina immer wieder mit ihrem Anderssein konfrontiert: „Ist die nicht ganz richtig im Kopf?“, heißt es. In einem Bericht wird ihr eine „geringe Psyche“ attestiert. Sie sei aber „liebesbedürftig, anschmiegsam, freundlich“.

Weil sie in einer normalen Schule den Unterricht stören würde, muss sie nach Stetten umziehen. Dort lebt sie von Juni 1931 an in der Heil- und Pflegeanstalt für Schwachsinnige und Epileptische, der heutigen Diakonie Stetten. Sie fühlt sich wohl und findet schnell viele Freunde. Nur Stricken macht ihr keinen Spaß. Mehrmals versuchen die Eltern, Lina nach Hause zu holen, doch noch immer hat sich ihre Lebenssituation nicht verbessert. 1933 leben sie mit dem jüngsten Kind in einem Armenhaus.

Ein Jahr später tritt das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft, ein Sterilisationsgesetz. Im Nazireich diente das Gesetz der sogenannten Rassenhygiene durch Unfruchtbarmachung vermeintlicher Erbkranker. Rund 400 000 Menschen erlitten bis Kriegsende dieses Schicksal, rund 5000 starben an den Folgen der Operationen, heißt es in dem Buch.

Lina wird ein Intelligenzquotient von 45 attestiert, als „Schwachsinnige“ fällt sie unter dieses Gesetz. Im September 1938 wird sie im Krankenhaus Waiblingen zwangssterilisiert und leidet danach an schlimmen Schmerzen im Unterleib. Zwei Monate später werden Synagogen und Geschäfte von jüdischen Familien zerstört und hunderte Juden getötet.

Lina rappelt sich nach der Operation wieder auf, obwohl sie zunächst nicht versteht, warum sie unfruchtbar gemacht wurde. Ihr Leben in Stetten verläuft weiterhin glücklich, sie verliebt sich sogar.

Im September 1940 stehen die ersten grauen Busse vor der Stettener Anstalt, die zahlreiche Bewohner während der Aktion T 4 in Vernichtungslager transportieren. Linas Weg führt über Winnenden und Weinsberg. Im Alter von 17 Jahren wird sie in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet.