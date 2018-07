Von der Straße abgekommen Senior fährt durch Gärten in Schnait

Weinstadt-Schnait.

Ein 72-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem VW Touran von der Straße abgekommen und ist anschließend durch Gärten gefahren. Der Mann war gegen 8 Uhr von der Weinstraße in Manolzweiler in Richtung Schnait unterwegs gewesen. Kurz nach dem Ortseingang kam er von der Fahrbahn ab. Er fuhr durch das stark abfällige Gartengrundstück, anschließend fuhr er über eine 50 Zentimeter hohe Mauer auf das Nachbargrundstück. Dort überfuhr er eine Hecke und mehrere Tomatenpflanzen.