Von Kernen nach Kolumbien Auswanderin erzählt, wie sie die Corona-Krise erlebt

Noch immer bin ich Gast bei Doña Nelly, die mich bereits im letzten Jahr eingeladen hat, bei ihr zu wohnen, bis mein Haus steht. Das hat sich nun verschoben bis … das weiß hier kein Mensch genau. Eigentlich war der 13. April im Gespräch. Aber niemand freut sich darauf, niemand macht Pläne, denn längst ahnt man, dass sich die Quarantäne bis zum Juni hinziehen kann.

Wenn „Abrazos“ zu tödlichen Waffen werden

Für die kontaktfreudigen und feierlustigen Kolumbianer kommt dies einem Endszenario gleich. Wenn die alltäglichen „Abrazos“ (Umarmungen) und Begrüßungsküsschen ausfallen, weil sie zu tödlichen Waffen werden können, dann erlahmt auch das wichtige soziale Leben. Muss aber leider sein. Die „Reuniones“, also die abendlichen Treffen und Versammlungen auf den Plazas und den Parks, wurden geschwind ausgebremst, indem im gesamten Land kein Alkohol mehr verkauft werden darf. Kein Rum, kein Schnaps, nicht einmal eine Dose Bier. Gleichzeitig gilt diese Trockenzeit (Ley seca) auch für Rauchwaren. Die Straßen sind gespenstisch leer, der Ort gleicht einer Geisterstadt, auch wenn es klar ist, dass hinter den Hausmauern Familien wohnen.

Nun lebt San Agustín hauptsächlich vom Tourismus: die vielen Läden mit dem bunten Kunsthandwerk, die Restaurants, die Hotels und Hostels samt Personal, die Busfahrer, die Fremdenführer und Reiseleiter, unter denen ich einige Freunde habe. Der berühmte Archäologische Park, der mit seinen etwa 5000 Jahre alten Skulpturen jährlich Abertausende an Touristen anzieht, ist seit Wochen geschlossen.

Dann sind da noch die vielen Tagelöhner, von denen ich ein paar für mein Land beschäftige. Aber derzeit bekomme ich ja nicht mal mehr Zement für das Fundament für mein Haus, daher gibt es leider auch keine Arbeit. Ich finde aber immer wieder etwas, das mir der ein oder andere herstellen kann – wie etwa Karteikästen aus Holz, denn die meisten arbeiten lieber für ihr Geld, anstatt Almosen zu empfangen.

Was aber, wenn die Krise noch viel länger dauert?

Die Kärtchen für die Vokabeln habe ich aus Fotokarton zurechtgeschnipselt. Habe ja Zeit. Denn um dem Quarantänekoller zu entgehen, haben wir – das sind Nelly, ihre Schwester samt Ehemann und ich – nämlich beschlossen, Französisch zu lernen. Nun bin ich auch nicht gerade frankophon unterwegs, habe jedoch als junge Frau etliche Monate in Paris gelebt – einiges davon ist noch hängengeblieben. Und unter den Blinden ist die Einäugige ja bekanntlich Königin. Was aber, wenn die Krise noch viel länger dauert? Es gibt Millionen Arme, die keinerlei Rücklagen haben und jeden Tag Geld verdienen müssen, um essen zu können. Was passiert mit ihnen, wenn sie einen Monat nicht arbeiten dürfen? Was würden wir machen, wenn unsere Kinder Hunger haben? Schlimmstes Szenario: Diebstahl und Plünderungen. Und da ist das Militär nicht zimperlich. „Für diesen Fall muss die Regierung Geld bereitstellen“, sagen die Menschen. Ob das dort wohl angedacht ist?

Ich mache mir große Sorgen um dieses wunderbare Land. Wie andere arme Länder kann es einen wirtschaftlichen Zusammenbruch über längere Zeit nicht überstehen. In den größeren Städten trifft es die unzähligen Straßenverkäufer, die mit ihrem Standverkauf ihre Familien ernähren. Auf der deutschen Seite wird gehamstert, was das Zeug hält. Alle Welt lacht über die Deutschen, die wie verrückt Klopapier kaufen. Da es hier noch genug davon gibt, habe ich mal einen Pack mitgenommen, nur um zu erspüren, was daran so toll sein soll. War aber nur: Frau kauft Klopapier.

Freundin Karin aus Rommelshausen schämt sich für ihre Landsleute. „Es ist paradox, wenn in so einem reichen Land die Bevölkerung anfängt zu hamstern“, schreibt sie. Um Butter, Mehl oder Nudeln zu bekommen, müsse sie um 8 Uhr früh an der Ladentür stehen.

Beatmungsgerät zum Selberbauen

Das andere Szenario: Was, wenn umgekehrt viele Infizierte intubiert werden müssen und die Beatmungsgeräte nicht ausreichen? Auch wenn Kolumbien den wohl höchsten medizinischen Standard Lateinamerikas besitzt, droht hier der Engpass.

Da tut sich derzeit in Medellín eine kleine Sensation auf: Wissenschaftler und Ingenieure der Universität in Medellín entwickeln zurzeit ein Beatmungsgerät, das einfach, schnell und vor allem kostengünstig nachzubauen ist. „Unser Ziel ist es, alles Wissen für den Zusammenbau des Prototyps weiterzugeben, damit jeder im Land, der die Möglichkeit und Fähigkeit und vor allem das Zubehör dazu besitzt, mit dem Bau starten kann“, so Mauricio Toro, der leitende Ingenieur des Projektes an der Universität Antioquia in Medellín.

Die Idee ist es, dass kleinere oder mittlere Firmen dieses Projekt aufgreifen, es eventuell in Mexiko oder Afrika produzieren lassen, dort sei der Mangel sicherlich sehr groß, glauben die Erfinder. Die Erfindung sei genial, ist die Uni Antioquia überzeugt. Probleme seien eher das ungeschulte Personal sowie die Dauer der Zulassung.

Die womöglich größte Rückholaktion aller Zeiten

Da Deutsche bekanntlich gerne reisen, sitzen derzeit viele überall auf der Welt fest und können nicht mehr heim. Meinen Absprung habe ich gerade rechtzeitig hinbekommen. Nur drei Wochen später mussten die ersten Reisenden, in Bogotá angekommen, schon zwei Wochen lang in Quarantäne verbringen. Sie wurden zwar nicht eingesperrt, durften jedoch Hotel oder Unterkunft unter strengsten Auflagen für zwei Wochen nicht verlassen. Schrecklich – so viel Kultur, Musik und Leben verpassen.

Kurze Zeit später waren die Grenzen dicht und der Rückflugverkehr wurde komplett eingestellt. Niemand konnte mehr das Land verlassen. Tausende von europäischen Touristen sitzen immer noch in Bogotá fest. Und sehr viele irgendwo im Land, ohne die geringste Chance, die Hauptstadt zu erreichen. Weil alle Busfahrten gestrichen wurden. Verzweifelte, denen das Urlaubsgeld ausging, andere, die schon lange ihre Familie nicht mehr gesehen haben.

Die deutsche Botschaft organisierte Rückflüge. Nur wer sich rechtzeitig in die Listen eingetragen hatte und dann auch noch Glück hatte, konnte mit. Die Rede ist hier von der größten Rückholaktion der Bundesrepublik aller Zeiten – weltweit (Der Spiegel). In der allerletzten Maschine für die Gestrandeten hat mein jüngster Sohn Benedikt noch einen Platz bekommen. „Letzter Aufruf“, hieß es von der Botschaft.

Spenden?

Wer spenden will, dem empfiehlt Marisol Simon: www.solidaridadporcolombia.org. Ihr Auswanderer-Tagebuch kann man unter www.andalecolombia.de lesen.