Von Schwaikheim nach New York Laienchor will in der Carnegie Hall auftreten

Ein teurer Traum geht vielleicht in Erfüllung: Die „Swinging Notes” vom Gesangverein Schwaikheim sind aufgefordert, im Januar 2020 bei einem Konzert in der Carnegie Hall in New York aufzutreten. Laienchöre aus der ganzen Welt führen gemeinsam „The armed Man“ von Karl Jenkins auf. Den Auftritt müssen die Chorsänger allerdings selbst finanzieren.

Der rund zwanzigköpfige Chor aus Schwaikheim hat eine ganz besondere Verbindung zu New York. Am 11. September 2001, an dem Tag, der die Geschichte New Yorks unwiderruflich veränderte, fand auch die Gründungsprobe der „Swinging Notes” statt. Seitdem wünschen sich die Sängerinnen und Sänger nichts mehr, als einmal am Ground Zero zu singen.

Dieser Wunsch kann nun in Erfüllung gehen. Für den Auftritt erarbeiten die „Swinging Notes” ein eigenes Werk und stecken viel Zeit und Arbeit in diese große Chance. Was ihnen aber bislang im Wege steht, ist das Geld. Neben einer Teilnehmergebühr von 790 US-Dollar pro Sänger kommen Flüge und Kosten für die Unterkunft auf die Chormitglieder zu. Für ihren großen Traum greifen alle gerne in ihre eigene Tasche, können aber nicht die gesamten Kosten tragen.