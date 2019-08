Von Thailand bis Lofoten Die 11 spektakulärsten Fußballplätze der Welt

Spielfeld des Panyee FC, Thailand

Die schwimmende Fußballinsel von Thailand: Im Herzen der Phang Nga Bucht befindet sich mit dem Fischerdorf Koh Panyee ein einzigartiger Ort; denn das Dorf ist komplett auf Stelzen gebaut. Umgeben vom Indischen Ozean, Mangrovenwäldern und Kalksteinfelsen packte 1986 einige Kinder im Dorf das Fußballfieber. Fernab vom Festland befestigten sie kurzerhand Holzbretter an Fischkäfigen und bauten sich somit das schwimmende Fußballfeld, das es heute weltweit zu Ruhm und Bewunderung gebracht hat. Bisher besitzt der schwimmende Fußballplatz keine Bande oder Netze, die den Ball vor dem Meer schützen. Da wundert es nicht, dass die Kinder des Panyee FC seit 2011 zu den erfolgreichsten Jugendmannschaften in Südthailand zählen – immerhin sind Geschick und Ballgefühl bei einem solchen Fußballfeld mehr als nötig.

Mittlerweile befindet sich die Fußballinsel des Panyee FC in einem bedenklichen Zustand – nicht zuletzt aufgrund der Massen an Touristen. Eine Sanierung ist lange überfällig. Deshalb ruft das Projekt soccerinasia alle Berliner und Brandenburger Fußballvereine auf, nicht mehr benötigtes Trainingsmaterial und Trikots zu spenden.

Stade municipal Georges Badin, Frankreich

Mit der Eisenbahn zum Spielfeld: Im Norden Frankreichs, genauer in der Normandie, ist die Stadt Barentin vor allem für eines bekannt: das Barentin-Viadukt. Die 476 Meter lange Eisenbahn-Bogenbrücke an der zweigleisigen Strecke Paris – Le Havre ragt mit ihren 27 Bögen bis zu 33 Meter hoch über der Stadt. Das Besondere: Direkt neben der Eisenbahnbrücke hat die 12.000 Einwohner-Stadt einen Fußballplatz errichtet. Das Stade municipal Georges Badin beheimatet gleich drei verschiedene Fußball- mannschaften und entspricht mit einer Größe von 94 x 54 Metern den FIFA-Standards. Für Zuschauer bietet sich besonders dann ein phänomenaler Anblick, wenn während eines Spiels ein Zug vorbeifährt – denn die Strecke wird bis heute genutzt.

Malcesine, Italien

Vorsicht, launische Bergwelt: Am wunderschönen Gardasee gelegen, bettet sich der Fußballplatz Malcesine idyllisch in die Bergwelt rund um den Monte Baldo ein. Dank seiner traumhaften Atmosphäre dient der Platz vor allem als Trainingslager für Mannschaften von Nah und Fern, um örtliche Fußballschulen finanziell unterstützen zu können. Der Fußballplatz ist etwa 105 x 65 Meter groß und entspricht damit den FIFA-Standards. Als Kunstrasenplatz trotzt er selbst dem launischen Wetter in höheren Gebirgslagen. Doch bei Flanken und hohen Torschüssen ist Vorsicht geboten; denn wer möchte den Ball schon in den Bergen suchen müssen?

Marina Bay Floating Stadium, Singapur

Neben Sehenswürdigkeiten wie den Gardens By The Bay und dem Marina Bay Sands Casino hat der Stadtstaat Singapur noch ein weiteres Highlight zu bieten – und so viel sei gesagt: Wer hier Fußball spielt, sollte besser nicht seekrank sein! Denn während sich die Tribüne des Marina Bay Floating Stadiums noch auf dem Festland befindet, schwimmt das Stadion direkt in der Marina Bay.

Leider finden Fußballspiele auf diesem kuriosen Sportplatz nicht allzu häufig statt. Das Stadion wird eher für Konzerte und Feierlichkeiten wie der Abschlussfeier der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010 genutzt. Doch keine Sorge, hier wird niemand untergehen: Das Floating Stadium kann bis zu 9.000 Personen gleichzeitig tragen.

Adidas Futsal Park, Japan

Erst shoppen, dann zocken: Eine der wohl spektakulärsten Fußball-Locations der Welt befindet sich in Japan: Der Adidas Futsal Park thront auf dem Dach des Tokyu Toyoko Kaufhauses. Bereits seit 2001 können sowohl Japaner als auch Touristen hier bei bester Sicht über die Millionen-Metropole adrenalinreiche Matches austragen. Anlass für den Bau dieses atemberaubenden Fußballplatzes war die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Kein Wunder; welche Nation wäre nicht im Fußball-Fieber, wenn der wichtigste Wettbewerb der Welt im eigenen Land ausgetragen wird?

Wer einmal im Adidas Futsal Park Fußball spielen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Für eine Stunde Spielspaß zahlen Clubmannschaften bereits 45 Euro; Nicht-Mitglieder müssen pro Team je nach Uhrzeit etwa 72 bis 115 Euro hinblättern.

Eiði Stadion, Färöer

Vom majestätischen Fußballfeld zum eindrucksvollen Campingplatz: Wohl kaum ein Fußballspiel konnte jemals vor einer solch unnachahmlichen Naturkulisse stattfinden wie in Eiði auf Färöer: Nur wenige Meter trennt die Außenlinien des Spielfelds vom Atlantischen Ozean, während sich die zerklüftete Felslandschaft mächtig hinter dem Stadion auftürmt. Seit 2015 dient der Fußballplatz jedoch als Campingplatz anstatt als Sportstätte, da der eisige Wind die Spielverhältnisse erschwerte und schlichtweg zu viele Bälle im Wasser landeten. Das macht das Eiði Stadion aber optisch nicht weniger spektakulär – und sicher lässt auch der ein oder andere Campingurlauber hier des Öfteren den Ball rollen.

Fußballplatz von Grenelle, Frankreich

Fußballstätte zwischen Eiffelturm und Seine: Rund 250 Meter trennen den Pariser Sportplatz im Quartier Grenelle vom Eiffelturm – und gerade mal 170 Meter von der Seine. Damit dürfte er zu den zentralsten Fußballstätten der Welt gehören. Den besten Blick auf den Platz haben Fußballfans übrigens direkt vom Eiffelturm; und zwar in Richtung Südwesten. Vor allem bei Sonnenuntergang bietet sich in Kombination mit der Spiegelung in der Seine ein einmaliges Bild. Und wenn man lieber auf dem Fußballplatz steht? Dann wird man mit einer unbezahlbaren Aussicht auf den Eiffelturm belohnt. Was gibt es beim Sporttreiben Schöneres?

Fußballplatz von Castelmola, Italien

Bolzen mit Blick auf den Ätna: Mit seinen farbenfrohen Häuschen und den romantischen Gassen gilt Castelmola als eine der schönsten Städte Italiens. Auf dem Gipfel des Monte Tauro auf Sizilien gelegen, haben die rund 1.200 Einwohner (Stand Dezember 2017) eine unvergleichliche Aussicht auf Taormina, die Bucht von Naxos und sogar einen der weltweit berühmtesten Vulkane: den Ätna. Den besten Ausblick gönnen sich wahrscheinlich die Fußballfans der Stadt: Der örtliche Bolzplatz befindet sich im Westen von Castelmola und bietet damit eine 180°-Sicht auf Sizilien. Da überlegt man sich fast zweimal, ob man statt Toren nicht lieber Fotos schießt…

Estádio Municipal de Braga, Portugal

Felsenfestes Stadion: Im Norden Portugals, genauer am Monte Castro, findet sich seit 2003 der Stolz einer ganzen Stadt: Das Estádio Municipal in Braga wurde anlässlich der Europameisterschaft 2004 erbaut und bietet über 30.000 Fußballfans Platz. Das Besondere: Die Tribünen befinden sich ausschließlich an den beiden Längsseiten des Feldes. Hinter den Toren gibt das Stadion in Richtung Nordwesten stattdessen den Blick auf das Stadtpanorama von Braga frei, während in Richtung Südosten ein mächtiges Felsmassiv emporragt. Damit ist das Estádio Municipal de Braga quasi wortwörtlich in Stein gemeißelt.

Fußballplatz des SV Berolina Mitte, Deutschland

Kleine Kugel auf dem Platz, große Kugel am Horizont: Auch ein deutsches Fußballstadion hat sich einen Platz unter den 11 spektakulärsten Fußballstadien ergattert. Denn seien wir mal ehrlich: Nicht viele Fußballvereine können von sich behaupten, vom Sportplatz aus bis hin zum berühmtesten Wahrzeichen der Stadt blicken zu können. Das Stadion des SV Blau Weiss Berolina Mitte 49 e.V. im Zentrum Berlins macht genau das möglich: Mehr als 1.500 Mitglieder genießen regelmäßig den Blick auf den Fernsehturm am Alexanderplatz. In diesem Jahr feiert der Verein sogar bereits 70-jähriges Bestehen und steht im Zentrum der Hauptstadt vor allem für ein Aufeinandertreffen von unterschiedlichsten Sozialschichten und Kulturen. Deshalb hat es sich der SV Berolina Mitte zur Aufgabe gemacht, den Fußballplatz zu einem Raum der Gemeinschaft zu machen – und wo ginge das besser als an einem Sportplatz mit dieser einzigartigen Aussicht?