Von Weinstadt nach Schwäbisch Gmünd Der Remstal-Radweg im Praxistest

Beim Radweg hat das etwas zu kurz geratene Remstal geschummelt, um die Mindestlänge von 100 Kilometern für eine ADFC-zertifizierte Route zu erreichen. Die erste, 32 Kilometer lange Etappe schlägt einen Haken durch die Weinberge von Endersbach über Stetten und Fellbach zur Remsmündung bis Waiblingen. Etappe 2 führt von Waiblingen bis Schorndorf. Auf diesen 20 Kilometern zeigen sich beide widersprüchlichen Seiten des Weges. Abschnitte entlang der tosenden B 29 und unschöne Hindernisparcours durch die von Lkw zugeparkten Industriegebiete wechseln sich mit Idyllen ab.

Zwischen Remshalden und Winterbach ist die Rems für gut einen Kilometer aus ihrem engen Bett befreit. Sandbänke laden zum Picknick oder zum erfrischenden Fußbad im träge dahinfließenden Flüsschen ein. Dass die zweite Etappe in Schorndorf endet, hat einen guten Grund. Ein Stopp in der Daimlerstadt lohnt sich. Gerade am Markttag pulsiert das Leben rund um den Brunnen, die Leute flanieren oder haben sich in eins der Cafés gesetzt, um zu sehen und gesehen zu werden.

Beschilderung für Ortsfremde nicht so eindeutig

Vor Urbach begegnen wir wieder den beiden Mittfünfzigerinnen auf ihren schwer bepackten Rädern. Sie sind unterwegs von Schwenningen nach Augsburg. In Remseck hatten sie das Neckartal verlassen und wollen an diesem Tag bis Gmünd. Doch irgendwo in Schorndorf, wo sie auf unseren Rat hin Rast machten, verfransten sie sich. Die zertifizierte Beschilderung samt blauer Welle scheint für Ortsfremde nicht so eindeutig zu sein wie erwünscht. Guten Mutes ignorieren sie wie wir die noch immer tiefschwarzen Wolken in der Hoffnung, dass das Gewitter vorüberziehen möge.

Die dritte Etappe führt bis Gmünd. Es ist eine Genussetappe, auf der der Plüderhäuser Badesee zur Abkühlung einlädt, bei Lorch eine Wippe „Die Rems bewegt“ für Abwechslung sorgt und der Weg streckenweise durch kühle Wälder führt. Doch dann zeigt das Remstal vor Gmünd wieder seine hässliche Seite. Rechter Hand brausen Autos und Lastwagen auf der vierspurigen Bundesstraße – und der Radfahrer ist auf dem Damm dem Getöse und den Abgasen schutzlos ausgeliefert. Und welch Gegensatz dazu linker Hand die grün bewaldeten Auen der Rems, über denen sich jetzt sogar wieder die Sonne blicken lässt.

Rems-Wellen mit Kilometerangaben führen den Radler von der Rems-Quelle bis zur Mündung. Foto: Berliner Verkehrsleittechnik