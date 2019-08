Vor dem Pokalspiel in Rostock VfB-Trainer Tim Walter nimmt die Favoritenrolle gerne an

Im Pokal wie in der Liga müssen sich die VfB-Spieler auf abwartende Gegner einstellen, die den Schwaben das Spiel überlassen. Auch bei der „Kogge“ erwartet der Trainer ein solches Spiel. „Natürlich sind wir der Favorit und genau so müssen wir dort auch auftreten“, gibt der 43–Jährige die Marschroute vor. Im selben Atemzug warnt Walter vor dem Gegner aus dem Norden der Republik: „Auch Hansa Rostock wird die Partie gegen uns mit 150 Prozent angehen. So läuft das jetzt die ganze Runde, wenn man der Favorit ist.“

Auf das unnötige Remis in Heidenheim am vergangenen Wochenende, als der VfB eine Zwei-Tore-Führung noch verspielte, blickt Walter nur kurz zurück. "Die Partie ist abgehakt." Der selbstbewusste Coach war phasenweise angetan vom Auftritt seines Teams: „Wir haben schon sehr viel richtig gemacht. Genau da müssen wir ansetzen und so weitermachen“, sagte Tim Walter. Dann habe man auch „genügend Qualität“, um gegen Hansa Rostock eine Runde weiter zu kommen.