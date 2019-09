Vor dem Saisonstart der Württembergliga Harsche Kritik an der Handball-Spielklassenreform

Burmeister ist völlig handballvernarrt, selbstverständlich also, dass sich der 54-Jährige in den vergangenen Wochen in die Ligenreform reingefuchst hat. „Der Grundgedanke des Verbands war: Wir haben immer weniger Schiedsrichter, also brauchen wir weniger Spiele.“ Die Lösung des HVW klingt zunächst unlogisch: Es wird von der Saison 2020/21 an auf Verbandsebene mehr Staffeln und mehr Mannschaften geben . Neu eingeführt wird eine zwischen Württembergliga und Landesliga beheimatete Verbandsliga.

Sämtliche Relegationen können gestrichen werden

So funktioniert die Reduzierung der Spiele: In der Württembergliga gibt es von kommender Saison an nur noch eine statt zwei Staffeln mit – abhängig von den Auf- und Abstiegen in den Ligen darüber – 14 bis 16 Teams bei den Männern und zwölf bis 14 Teams bei den Frauen. Es folgt eine zweigleisige Verbandsliga mit insgesamt 20 oder 21 Teams (Männer und Frauen gleich). Und in der Landesliga wird es statt bisher drei künftig vier Staffeln geben, in denen sich aber – der Schlüssel zu weniger Spielen – jeweils nur zehn Mannschaften tummeln.

Dank der Reform können sämtliche Relegationen gestrichen werden. Burmeister rechnet ausgehend von den jeweils geringsten Staffelgrößen bei den Männern vor: In dieser Saison tragen auf Verbandsebene 71 Mannschaften insgesamt 938 Partien aus, in der kommenden werden es zwar 78 Teams, aber nur 806 Partien sein.