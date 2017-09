Vor dem Schuljahrsbeginn Gewerkschaft warnt vor Lehrermangel

Stuttgart - „Die Unruhe und die Unzufriedenheit an den Schulen sind seit dem Regierungswechsel zu Grün-Schwarz größer geworden“ – so beschreibt Doro Moritz, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Stimmung kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs. Dafür macht sie nicht zuletzt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und deren Kritik an der Arbeit der Grundschulen verantwortlich. Eisenmann hatte die Ursache für das schlechte Abschneiden der baden-württembergischen Schüler in diversen Leistungsvergleichen vor allem in den Grundschulen gesehen.