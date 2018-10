Vor dem Spiel in Stuttgart BVB bangt um den Einsatz von Kapitän Marco Reus

"Marco wird diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", sagte Dortmunds Manager Michael Zorc am Dienstag auf Nachfrage der Bild-Zeitung, "Ich hoffe, dass er gegen Stuttgart spielen kann."

Und Reus ist nicht das einzige Sorgenkind im Lager der Borussen: Auch Marcel Schmelzer (Knieprobleme), Christian Pulisic, Marius Wolf (beide Muskelfaserriss), Raphael Guerreiro, Lukas Pisczek (beide muskuläre Probleme), Roman Bürki (Leistenprobleme) und Shinji Kagawa (Probleme mit dem Sprunggelenk) trainierten zum Wochenstart nur individuell.

Hinzu kommt noch Cheftrainer Lucien Favre. Der Schweizer war am Montagabend aufgrund von Rückenproblemen nicht mit zu einem Testspiel nach Aachen (4:0) gereist, soll am Sonntag in der Mercedes-Benz Arena aber wieder auf der Trainerbank Platz nehmen.