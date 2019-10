Vor dem Spitzenspiel beim HSV Dem VfB Stuttgart droht ein ungemütlicher Herbst

Pfiffe in der Arena nach 30 torlosen Minuten

Teile des Stuttgarter Publikums sind in jedem Fall schon in Alarmbereitschaft. Am Sonntagmittag gab es bereits nach 30 Minuten Pfiffe von den Rängen. Beim Spielstand von 0:0 wohlgemerkt. „Das ist schon verwunderlich“, sagte Trainer Tim Walter am Montag nach dem Auslaufen. Die Pfiffe könnten seine junge Mannschaft natürlich verunsichern: „Wir haben schließlich - mit einigen Ausnahmen - nicht nur alte Hasen auf dem Platz, die ihr ganzes Leben vor 55.000 Zuschauern gespielt haben.“ Ungeduld sei bei einem ambitionierten Club wie dem VfB „vollkommen normal“, so Sportdirektor Sven Mislintat. „Da sind die Jungs darauf vorbereitet.“ Der Stuttgarter Kaderplaner verwies zudem auf die Reaktion der Cannstatter Kurve nach dem Abpfiff: „Die war ausgezeichnet.“ Die letzten beiden Heimauftritte der Walter-Elf haben in jedem Fall bei einigen Anhängern die Zweifel an der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Mannschaft genährt. Zusammengerechnet 48 Torschüsse feuerten die Stuttgarter in den Partien gegen Wehen und Kiel auf das gegnerische Tor. Nur einer fand den Weg ins Ziel. „Momentan belohnen wir uns nicht für den immensen Aufwand, den wir betreiben“, so Trainer Tim Walter. „Hinten verteidigen wir momentan nicht zu Null. Vorne lassen wir zu viel liegen“, bilanzierte Stürmer Mario Gomez nüchtern.

Für den erfahrenen Angreifer kommen die beiden Auswärtsspiele in Hamburg genau zum richtigen Zeitpunkt: „Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt wie jetzt gegen Hamburg zu spielen. Da können wir unser wahres Gesicht zeigen und haben einen Gegner, der genau so viel will wie wir. Das ist jetzt ein guter Moment, um eine Antwort zu geben als Mannschaft.“ Der HSV-Doppelpack ist für den VfB der Auftakt in einen heißen Herbst, der für Trainer und Spieler - sollte der Negativlauf anhalten - schnell zu einem ungemütlichen werden könnte.

In Liga und Pokal geht es zunächst zweimal hintereinander gegen den HSV (26. und 29.10), dann kommt Dynamo Dresden nach Stuttgart (03.11.) und vor dem Derby gegen den Karlsruher SC (24.11.) hält der Spielplan für die Schwaben noch ein ungemütliches Auswärtsspiel beim defensivstarken Aufsteiger in Osnabrück (09.11) parat.